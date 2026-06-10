Індія обіцяє перекрити лазівки для танкерів "тіньового флоту", які обходять санкції

Перевіряти танкери буде Індійський орган сертифікації безпеки суден Indian Register of Shipping (IRClass), що входить до провідних світових сертифікаторів.

Виключення з його переліку, ймовірно, ускладнить для судна отримання страхування і потенційний доступ до портів.

Згідно з даними з 2023 року, IRClass, що базується в Мумбаї, виключив зі свого реєстру 235 суден, більшість із яких склали нафтові танкери та кілька газовозів, повідомив очільник організації Арун Шарма.

За його словами, раніше в реєстрі було кілька суден, які потрапили під західні санкції, але тепер IRClass має "дуже комплексну" санкційну політику.

"Приблизно з 2023 року ми не беремо жодних суден, які мають будь-які санкції - чи то санкції США, Європи або Великої Британії", - заявив Шарма, маючи на увазі західні санкції проти РФ та Ірану, які ввели через війну та ядерну програму Тегерану.