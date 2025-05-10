Індія направила кораблі до узбережжя Пакистану: під ударом ключовий порт

Після кількох днів прикордонних зіткнень між двома ядерними державами, Індія направила до узбережжя Пакистану ударне угруповання військово-морських сил, оснащене надзвуковими крилатими ракетами.

Як повідомило джерело в індійському оборонному відомстві, західний флот країни було передислоковано до північної частини Аравійського моря, кораблі розміщені в межах досяжності удару по пакистанському порту Карачі. За словами співрозмовника, переміщення авіаносця, есмінців, фрегатів та протичовнових кораблів, здійснюється для моніторингу ситуації та стримування противника.

Частина кораблів озброєна ракетами "Брахмос" - спільної індо-російської розробки. Вони мають дальність ураження до 500 миль, швидкість до 3 Махів і несуть бойову частину масою 300 кг.

Розгортання сил, про яке повідомила Times of India, відбулося наступного дня після заяви Нью-Делі про перехоплення хвилі ракетних та безпілотних атак з боку Пакистану по 15 містах на півночі та заході країни.

Увечері 9 травня надійшли повідомлення про серію вибухів у районі міжнародного аеропорту Срінагар у підконтрольному Індії Кашмірі. За даними агентства Reuters, пакистанські безпілотники також намагалися уразити об’єкти у місті Амрітсар, священному для сикхів, що у штаті Пенджаб. У місті Джамму в Кашмірі внаслідок вибухів виникли перебої з електропостачанням, зафіксована повітряна тривога.

Інтенсивні обстріли вздовж лінії контролю між Індією та Пакистаном тривали і в ніч з п’ятниці на суботу. Індія повідомила про удари по системах ППО у Лахорі, тоді як Ісламабад відкинув звинувачення, заявивши, що перехопив 48 безпілотників і не здійснював нападів на індійську територію.

Індійські ВПС 7 травня завдали авіаударів по об'єктах у Пакистані у відповідь на напад 22 квітня, під час якого загинули 26 людей на туристичному об'єкті в Пахальгамі (Індійський Кашмір). Нью-Делі заявляє про знищення дев’яти терористичних таборів за участю близько 80 бойових літаків. Натомість Пакистан інформує про загибель 31 цивільної особи, включно з дітьми, та ураження мечетей і електростанції.

У Пакистані також стверджують, що під час обстрілів було збито кілька індійських літаків, зокрема три винищувачі Rafale французького виробництва.

Під час брифінгу в Равалпінді речник пакистанської армії генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі заявив, що відповідь буде надано у "час, спосіб та місце, які ми самі оберемо", звинувативши Індію в спробі встановити "нову норму" у відносинах.

За офіційними даними, з 7 травня внаслідок транскордонних обстрілів у прикордонних районах загинуло щонайменше 20 цивільних осіб.

Глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі провів розмови з міністрами закордонних справ Пакистану та Індії, висловивши співчуття у зв’язку із загибеллю цивільних і закликавши сторони до деескалації.