Индия направила корабли к побережью Пакистана: под ударом ключевой порт

Стычки между Индией и Пакистаном переросли в масштабную военную операцию с авиацией и флотом. Ситуация между странами обостряется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
После нескольких дней пограничных столкновений между двумя ядерными державами, Индия направила к побережью Пакистана ударную группировку военно-морских сил, оснащенную сверхзвуковыми крылатыми ракетами.
Как сообщил источник в индийском оборонном ведомстве, западный флот страны был передислоцирован в северную часть Аравийского моря, корабли размещены в пределах досягаемости удара по пакистанскому порту Карачи. По словам собеседника, перемещение авианосца, эсминцев, фрегатов и противолодочных кораблей, осуществляется для мониторинга ситуации и сдерживания противника.
Часть кораблей вооружена ракетами "Брахмос" - совместной индо-российской разработки. Они имеют дальность поражения до 500 миль, скорость до 3 Махов и несут боевую часть массой 300 кг.
Развертывание сил, о котором сообщила Times of India, произошло на следующий день после заявления Нью-Дели о перехвате волны ракетных и беспилотных атак со стороны Пакистана по 15 городам на севере и западе страны.
Вечером 9 мая поступили сообщения о серии взрывов в районе международного аэропорта Сринагар в подконтрольном Индии Кашмире. По данным агентства Reuters, пакистанские беспилотники также пытались поразить объекты в городе Амритсар, священном для сикхов, что в штате Пенджаб. В городе Джамму в Кашмире в результате взрывов возникли перебои с электроснабжением, зафиксирована воздушная тревога.
Интенсивные обстрелы вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном продолжались и в ночь с пятницы на субботу. Индия сообщила об ударах по системам ПВО в Лахоре, тогда как Исламабад отверг обвинения, заявив, что перехватил 48 беспилотников и не совершал нападений на индийскую территорию.
Индийские ВВС 7 мая нанесли авиаудары по объектам в Пакистане в ответ на нападение 22 апреля, во время которого погибли 26 человек на туристическом объекте в Пахальгаме (Индийский Кашмир). Нью-Дели заявляет об уничтожении девяти террористических лагерей с участием около 80 боевых самолетов. Зато Пакистан информирует о гибели 31 гражданского лица, включая детей, и поражении мечетей и электростанции.
В Пакистане также утверждают, что во время обстрелов было сбито несколько индийских самолетов, в том числе три истребителя Rafale французского производства.
Во время брифинга в Равалпинде представитель пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что ответ будет дан в "время, способ и место, которые мы сами выберем", обвинив Индию в попытке установить "новую норму" в отношениях.
По официальным данным, с 7 мая в результате трансграничных обстрелов в приграничных районах погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц.
Глава МИД Великобритании Дэвид Ламми провел разговоры с министрами иностранных дел Пакистана и Индии, выразив соболезнования в связи с гибелью гражданских и призвав стороны к деэскалации.
Пакистан и Индия десятилетиями спорят за контроль над регионом Кашмир, между армиями стран регулярно вспыхивают боевые действия, поскольку каждая из стран считает его частью своей территории и контролирует отдельные его районы.
В конце апреля этого года неизвестные вооруженные боевики убили в Непале более 20 туристов, среди которых граждане Индии и Непала.
В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию в подконтрольных Пакистану районах Кашмира. Исламабад поднял в воздух авиацию и начал наносить ответные удары.
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