Індія наполовину скоротила імпорт російської нафти, - Reuters

Індія значно скоротила закупівлю нафти в Росії після відповідної заяви президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому більш докладних деталей він не розкрив.

Видання з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому написало, що індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Тарифи США для Індії

Нагадаємо, у серпні 2025 року, на тлі триваючої війни Росії проти України, адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення ввести 50% тарифи на товари з Індії.

Ці заходи були зумовлені триваючими закупівлями Індією російської нафти, що, на думку Вашингтона, сприяло фінансуванню російської військової машини. У відповідь на це індійська влада висловила протест, назвавши санкції "несправедливими і необґрунтованими".

У ніч на 16 жовтня президент Трамп заявив, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

Однак Міністерство закордонних справ Індії спростувало ці твердження, заявивши, що не обізнане про таку розмову між лідерами двох країн.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що 85 американських сенаторів підтримують 500% тарифи проти Китаю за те, що він продовжує купувати в Росії нафту.

За словами Бессента, китайці купують у росіян 60% енергоресурсів.