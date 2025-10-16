ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Індія наполовину скоротила імпорт російської нафти, - Reuters

Індія, Четвер 16 жовтня 2025 22:53
UA EN RU
Індія наполовину скоротила імпорт російської нафти, - Reuters Ілюстративне фото: Індія скорочує покупку нафти у РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Індія значно скоротила закупівлю нафти в Росії після відповідної заяви президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому написало, що індійські нафтопереробні заводи скоротили імпорт російської нафти на 50%.

При цьому більш докладних деталей він не розкрив.

Тарифи США для Індії

Нагадаємо, у серпні 2025 року, на тлі триваючої війни Росії проти України, адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення ввести 50% тарифи на товари з Індії.

Ці заходи були зумовлені триваючими закупівлями Індією російської нафти, що, на думку Вашингтона, сприяло фінансуванню російської військової машини. У відповідь на це індійська влада висловила протест, назвавши санкції "несправедливими і необґрунтованими".

У ніч на 16 жовтня президент Трамп заявив, що індійський прем'єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти.

Однак Міністерство закордонних справ Індії спростувало ці твердження, заявивши, що не обізнане про таку розмову між лідерами двох країн.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що 85 американських сенаторів підтримують 500% тарифи проти Китаю за те, що він продовжує купувати в Росії нафту.

За словами Бессента, китайці купують у росіян 60% енергоресурсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Індія Дональд Трамп
Новини
Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті
Трамп оголосив про "прорив" і анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить