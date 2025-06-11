Индия и США спешат заключить сделку до вступления тарифов Трампа, - Bloomberg
Индия и США ускорят торговые переговоры, чтобы заключить сделку, которая принесет "ранние выгоды" обеим сторонам. Страны стремятся заключить ее до того, как в июле вступят в силу пошлины Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам чиновника, который попросил не называть его имени, торговые представители Индии и США встречались в Нью-Дели около недели. Они обсуждали больший доступ к рынку, цифровую торговлю, таможенные правила и технические барьеры в торговле.
Последние обсуждения также охватывали правила и стандарты безопасности пищевых продуктов, растений и здоровья человека. Источник добавил, что обе стороны достигли хорошего прогресса в направлении заключения сбалансированного соглашения.
Он также сказал, что переговоры по заключению "первого транша торговой сделки будут продолжать ускоряться.
Отмечается, что Индия и США работают над поэтапной торговой сделкой, предварительное соглашение которой запланировано на июль - крайний срок для введения так называемых взаимных тарифов администрации президента США Дональда Трампа. В отношении Индии они будут составлять 26%.
Ранее в этом месяце министр торговли США Говард Лютник заявил, что он "очень оптимистичен" относительно перспектив торговой сделки между США и Индией "в не столь отдаленном будущем".
Перед этим, в мае, индийский министр Пиюш Гоял встретился с Лютником и охарактеризовал встречу как "конструктивную".
Bloomberg добавило, что Индия была одной из первых стран, которая инициировала торговые переговоры с США в этом году. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди приложил усилия , чтобы успокоить Белый дом, предложив уступки по ряду вопросов - от торговли до иммиграции.
Тарифы Трампа
Напомним, 2 апреля Трамп анонсировал введение масштабных взаимных пошлин против торговых партнеров США. Примерно в отношении 60 стран были введены повышенные пошлины, а для остальных - действовал стандартный 10% тариф.
Однако вскоре Трамп приостановил ввод тарифов на 90 дней, чтобы за это время составить со странами торговые соглашения. При этом базовые 10% остались и начали действовать против всех.
В конце мая Торговый суд США заблокировал введенные Трампом пошлины, постановив, что он превысил полномочия полномочия президента. Однако администрация обжаловала блокировку.
Так, 29 мая, Федеральный апелляционный суд США разрешил Белому дому взимать пошлины, но временно, пока идут разбирательства.
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