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Індія домоглася звільнення частини своїх громадян із російської армії

Фото: частину індійських найманців звільнили з російської армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство закордонних справ Індії підтвердило інформацію ЗМІ, що індійці з російської армії звертаються за допомогою для демобілізації, хоч і назвало її "неточною". Частину з них уже звільнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Індії.

Згідно з повідомленням, кожен подібний випадок, доведений до відома посольства Індії в Москві, ретельно обговорювався російською владою. В результаті кілька індійців уже звільнено.

"Ми, як і раніше, віддані, як першочергове завдання, активно добиватися спільно з російською владою всіх відповідних справ індійських громадян, які вимагають дострокового звільнення з російської армії", - йдеться в заяві.

Індійські найманці

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Індія звернулася до РФ з проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які працюють у російській армії на "допоміжних посадах".

Заява МЗС Індії пролунала після того, як місцева газета повідомила, що минулого року близько 100 індійців було прийнято на роботу за контрактами на строк не менше року.

Нагадаємо, російська армія вербує найманців у всьому світі. Останнім часом скандали виникали у зв'язку з громадянами Куби та Непалу.

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