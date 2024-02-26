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Индия добилась увольнения части своих граждан из российской армии

Фото: часть индийских наемников уволили из российской армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Индии подтвердило информацию СМИ, что индийцы из российской армии обращаются за помощью для демобилизации, хотя и назвало ее "неточной". Часть из них уже уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Индии.

Согласно сообщению, каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, тщательно обсуждался российскими властями. В результате несколько индийцев уже уволены.

"Мы по-прежнему привержены, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии", - говорится в заявлении.

Индийские наемники

Ранее агентство Reuters, сообщало, что Индия обратилась к РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, которые работают в российской армии на "вспомогательных должностях".

Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.

Напомним, российская армия вербует наемников по всему миру. В последнее время скандалы возникали в связи с гражданами Кубы и Непала.

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