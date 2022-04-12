UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Индия должна принять свои решения о подходе к войне РФ против Украины, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об отношении Индии к полномасштабной военной агрессии РФ против Украины и призвал Дели оказать большее давление на Кремль для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен на пресс-конференции после встречи министров США и Индии в формате 2+2 в Вашингтоне выступил с четким заявлением о поддержке Украины.

"Война России против Украины - это нападение на украинский народ. Это также атака на порядок, основанный на правилах, которого мы придерживаемся и защищаем. США будут и впредь наращивать нашу поддержку правительству и народу Украины и призывать другие страны сделать то же самое, точно так же, как мы призываем все страны осудить все более жестокие действия Москвы", - сказал он.

Также госсекретарь добавил, что военная агрессия РФ "разительно контрастирует с общим видением Соединенных Штатов и Индии в отношении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", и отметил, что действия Москвы имеют глобальные последствия.

Как подчеркивает Блинкен, Индия "должна принять свои собственные решения о том, как она подходит" к действиям армии РФ в Украине, и что США считают "важным, чтобы все страны, особенно те, которые имеют рычаги давления, оказали давление на Путина, чтобы тот прекратил войну".

"Мы, как правило, консультируемся со всеми нашими союзниками и партнерами по поводу последствий путинской войны, зверств, совершаемых против народа Украины", - сказал госсекретарь США по итогам встречи министров двух стран.

Он также добавил, что Штаты заинтересованы усиливать партнерские отношения с Индией.

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил, что Дели выступает "против конфликта" и "за диалог и дипломатию", а также "срочное прекращение насилия", и "готовы любым образом способствовать достижению этих целей".

Блинкен, в свою очередь, призвал Индию снижать закупки российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры. В Дели рассказали о предложении РФ провести прямые переговоры президентов Зеленского и Путина.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина хотела бы видеть Индию среди гарантов безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИндияЭнтони БлинкенВойна России против Украины