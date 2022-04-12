Індія має прийняти свої рішення про підхід до війни РФ проти України, - Блінкен

Блінкен на прес-конференції після зустрічі міністрів США та Індії у форматі 2+2 у Вашингтоні виступив з чіткою заявою про підтримку України.

"Війна Росії проти України - це напад на український народ. Це також атака на порядок, заснований на правилах, якого ми дотримуємося і захищаємо. США будуть і надалі нарощувати нашу підтримку уряду і народу України та закликати інші країни зробити те ж саме, точно так само, як ми закликаємо всі країни засудити все більш жорстокі дії Москви", - сказав він.

Також держсекретар додав, що військова агресія РФ "разюче контрастує із загальним баченням Сполучених Штатів та Індії стосовно вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", і зазначив, що дії Москви мають глобальні наслідки.

Як наголошує Блінкен, Індія "має прийняти свої власні рішення про те, як вона підходить" до дій армії РФ в Україні, і що США вважають "важливим, щоб всі країни, особливо ті, які мають важелі тиску, здійснювали тиск на Путіна, щоб той припинив війну".

"Ми, як правило, консультуємося з усіма нашими союзниками і партнерами з приводу наслідків путінської війни, звірств, що здійснюються проти народу України", - сказав держсекретар США за підсумками зустрічі міністрів двох країн.

Він також додав, що Штати зацікавлені посилювати партнерські відносини з Індією.

Глава МЗС Індії Джайшанкар заявив, що Делі виступає "проти конфлікту" і "за діалог і дипломатію", а також "термінове припинення насильства", і "готові будь-яким чином сприяти досягненню цих цілей".

Блінкен, своєю чергою, закликав Індію знижувати закупівлі російських енергоносіїв.