Украина хотела бы видеть Индию среди гарантов безопасности, - Зеленский

Президент высказался о двусторонних отношениях Украины и Индии, и отметил, что Дели, имея прочные связи с нашей страной и одновременно с РФ, сейчас пытается "балансировать".

"Я знаю, что непросто иметь такой баланс между Украиной и Россией для Индии. Я понимаю, что это выбор лидера, который не хочет потерять какие-то отношения, но при этом открыто осуждает агрессию России и поддерживает Украину", - сказал Зеленский.

Так, глава государства отметил, что мудрость - это не только баланс между воюющими государствами, то также и дальновидность, и добавил, что сейчас весь мир осуждает РФ за военную агрессию против Украины и жестокие действия оккупационных войск в нашей стране.

Также Зеленский поблагодарил Дели за гуманитарную и дипломатическую помощь, и выразил надежду, что Индия станет одним из гарантов безопасности Украины.

"Я бы очень хотел, чтобы он (премьер-министр Нарендра Моди, - Ред.) думал о том, чтобы появиться среди гарантов безопасности Украины. А здесь уже не будет баланса, и здесь не только мудрость - здесь еще открытая позиция, потому что это будут гарантии безопасности для Украины", - подчеркнул президент.