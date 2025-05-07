Индия атаковала Пакистан: Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов
Этой ночью Индия нанесла удары по Пакистану. После этого страна закрыла свое воздушное пространство на 48 часов, что привела к приостановке всех внутренних и международных рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samaa TV.
По данным авиационных источников, Международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, и все входящие и исходящие рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи. Рейс Saudi Airlines SV-726, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи.
Власти посоветовали пассажирам не приезжать в аэропорт и вернуться домой. Управление гражданской авиации заявило, что нормальные полеты возобновятся, как только ситуация стабилизируется.
При этом точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются.
Фото: воздушное пространство над Пакистаном без самолетов (скриншот)
Что предшествовало
Около часа назад в горах вокруг Музаффарабад, столицы пакистанского Кашмира, а также в двух других местах региона прогремели многочисленные громкие взрывы.
Вскоре Минобороны Индии сообщило, что страна начала операцию "Синдур", в рамках которой "наносятся удары по инфраструктуре террористов в Пакистане и пакистанском Кашмире".
"Всего было поражено девять 9 объектов. Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были объектами нападений. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и метода выполнения", - заявили в индийском оборонном ведомстве.
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