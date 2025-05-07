Индия атаковала Пакистан: Исламабад закрыл свое воздушное пространство на 48 часов

Этой ночью Индия нанесла удары по Пакистану. После этого страна закрыла свое воздушное пространство на 48 часов, что привела к приостановке всех внутренних и международных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Samaa TV .

По данным авиационных источников, Международный аэропорт Исламабада был закрыт для всех полетов, и все входящие и исходящие рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи. Рейс Saudi Airlines SV-726, который должен был приземлиться в Исламабаде, также был перенаправлен в Карачи.

Власти посоветовали пассажирам не приезжать в аэропорт и вернуться домой. Управление гражданской авиации заявило, что нормальные полеты возобновятся, как только ситуация стабилизируется.

При этом точные причины закрытия воздушного пространства официально не разглашаются.



Фото: воздушное пространство над Пакистаном без самолетов (скриншот)