Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: оприлюднене відео

Військова ескалація між Індією та Пакистаном

За останні дні між Індією та Пакистаном спалахнуло нове збройне протистояння, через вбивство наприкінці квітня озброєними бойовиками понад 20 туристів з Індії та Непалу.

Активні бойові дії почалися в ніч на 7 травня, коли армія Індії вдарила по підконтрольних Пакистану районах Кашміру. Ісламабад підняв авіацію та почав завдавати ударів у відповідь.

Детальніше про нове протистояння держав - читайте у нашому матеріалі.

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