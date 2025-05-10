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Індія атакувала ракетами бази ВПС Пакистану: оприлюднене відео

Ілюстративне фото: військовослужбовці армії Індії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Індія обстріляла базу військово-повітряних сил Пакистану Нур-Хан у Равалпінді. На місці влучання після вибуху спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Не дивлячись на попередню інформацію про обстріл, служба безпеки Пакистану стверджує, що вибух на базі Нур-Хан пов'язаний із перехопленням та підривом індійського БпЛА.

Над пакистанською столицею Ісламабадом активно працює система протиповітряної оборони. Пакистанські військові перехоплюють індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг.

Зафіксоване щонайменше одне перехоплення.

Видання також повідомило, що в Чаклалі біля Равалпінді розміщений генеральний штаб армії Пакистану.

 

 

 

Оновлено 01:25

Пакистанська протиповітряна оборона перехоплює індійські крилаті ракети, націлені на базу ВПС Рафікі біля Шоркот, Джанг. Чітко зафіксовано щонайменше одне перехоплення.

Судячи з усього, індійські ракетні удари, схоже, вразили щонайменше один пакистанський транспортний літак С-130 на базі Нур Хан у Равалпінді.

 

 

Військова ескалація між Індією та Пакистаном

За останні дні між Індією та Пакистаном спалахнуло нове збройне протистояння, через вбивство наприкінці квітня озброєними бойовиками понад 20 туристів з Індії та Непалу.

Активні бойові дії почалися в ніч на 7 травня, коли армія Індії вдарила по підконтрольних Пакистану районах Кашміру. Ісламабад підняв авіацію та почав завдавати ударів у відповідь.

Детальніше про нове протистояння держав - читайте у нашому матеріалі.

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