Индия атаковала ракетами базы ВВС Пакистана: обнародованы видео

Военная эскалация между Индией и Пакистаном

За последние дни между Индией и Пакистаном вспыхнуло новое вооруженное противостояние, из-за убийства в конце апреля вооруженными боевиками более 20 туристов из Индии и Непала.

Активные боевые действия начались в ночь на 7 мая, когда армия Индии ударила по подконтрольным Пакистану районам Кашмира. Исламабад поднял авиацию и начал наносить ответные удары.

Подробнее о новом противостоянии государств - читайте в нашем материале.

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