Індія анонсувала ядерний авіаносець у межах модернізації оборони

Ілюстративне фото: військовий корабель МВС Індії (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Індія оголосила про плани побудувати свій перший ядерний авіаносець у межах 15-річної програми модернізації оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Офіційне затвердження та деталі плану модернізації своїх збройних сил та посилення національної безпеки були оприлюднені Міністром оборони Індії Раджнатом Сінгхом 5 вересня 2025 року. 

Йдеться про виготовлення першого авіаносця на ядерній енергії в рамках амбітної 15-річної програми модернізації оборонної сфери. 

Планується, що новий ядерний авіаносець замінить застарілі моделі та дозволить значно збільшити оперативний радіус та автономність флоту. Цей стратегічний крок спрямований на зміцнення позицій Індії в Індійському океані та протидію зростаючій військово-морській присутності Китаю в регіоні.

В рамках програми також передбачається інтеграція індійських винищувачів, таких як Rafale-M та інші розробки, замість використання російських MiG-29K.

Крім того, обговорюється впровадження сучасних технологій запуску, зокрема електромагнітних систем запуску літаків (EMALS), що використовуються в авіаносцях типу "Геральд" ВМС США.

Зазначимо, що наразі Індія має два авіаносці: INS Vikramaditya, придбаний у Росії, та INS Vikrant, побудований власними силами.

 

До речі, Росія проводить дослідження щодо інвестицій, необхідних для виробництва винищувачів Су-57 в Індії.

Індія заявила, що їй потрібно щонайменше дві-три ескадрильї літаків п'ятого покоління, серед основних претендентів – російський Су-57 та американський F-35.

