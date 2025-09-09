Индия анонсировала ядерный авианосец в рамках модернизации обороны

Официальное утверждение и детали плана модернизации своих вооруженных сил и усиления национальной безопасности были обнародованы Министром обороны Индии Раджнатом Сингхом 5 сентября 2025 года.

Речь идет об изготовлении первого авианосца на ядерной энергии в рамках амбициозной 15-летней программы модернизации оборонной сферы.

Планируется, что новый ядерный авианосец заменит устаревшие модели и позволит значительно увеличить оперативный радиус и автономность флота. Этот стратегический шаг направлен на укрепление позиций Индии в Индийском океане и противодействие растущему военно-морскому присутствию Китая в регионе.

В рамках программы также предусматривается интеграция индийских истребителей, таких как Rafale-M и другие разработки, вместо использования российских MiG-29K.

Кроме того, обсуждается внедрение современных технологий запуска, в частности электромагнитных систем запуска самолетов (EMALS), используемых в авианосцах типа "Геральд" ВМС США.

Отметим, что сейчас Индия имеет два авианосца: INS Vikramaditya, приобретенный у России, и INS Vikrant, построенный собственными силами.