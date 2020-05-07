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В Индии на заводе LG из-за утечки газа погибли не менее 6 человек

Новости » Происшествия     07.05.2020 - 06:58
В Индии на заводе LG из-за утечки газа погибли не менее 6 человек
Фото: завод LG Polymers в Индии (twitter.com/TheHansIndiaWeb)

Еще 100 человек госпитализировали медики

Шесть погибших, более 100 человек госпитализированы после утечки химического газа на заводе LG Polymers на юге Индии. Об этом передает РБК-Украина со ссылко на Reuters.

Инцидент произошел в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Более 120 человек из деревень в районе происшествия были доставлены в больницы после предполагаемой утечки стирольного газа на заводе, сообщил Reuters чиновник.

По его словам, по крайней мере три соседних села были эвакуированы.

"Мы ожидаем, что на завершение эвакуации этих деревень потребуется не менее часа", - добавил чиновник.

На месте происшествия присутствуют сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские, пожарные, санитарные машины.

Напомним, в Днепропетровской области 3 мая произошел взрыв в одноэтажном жилом доме. Спасатели по прибытию установили, что в результате взрыва газового баллона произошло полное разрушение здания и возник пожар.

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