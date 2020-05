В Индии на заводе LG из-за утечки газа погибли не менее 6 человек

Еще 100 человек госпитализировали медики

Шесть погибших, более 100 человек госпитализированы после утечки химического газа на заводе LG Polymers на юге Индии. Об этом передает РБК-Украина со ссылко на Reuters.

Инцидент произошел в южном индийском штате Андхра-Прадеш. Более 120 человек из деревень в районе происшествия были доставлены в больницы после предполагаемой утечки стирольного газа на заводе, сообщил Reuters чиновник.

По его словам, по крайней мере три соседних села были эвакуированы.

"Мы ожидаем, что на завершение эвакуации этих деревень потребуется не менее часа", - добавил чиновник.

На месте происшествия присутствуют сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские, пожарные, санитарные машины.

Warning : these pictures may cause you anguish. Children being rushed to hospitals in #vizag following the #gasleak @FilterKaapiLive pic.twitter.com/EhuGvptHgP