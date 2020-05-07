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В Індії на заводі LG через витік газу загинули не менше 6 людей

Новини » Надзвичайні події     07.05.2020 - 06:58
В Індії на заводі LG через витік газу загинули не менше 6 людей
Фото: завод LG Polymers в Індії (twitter.com/TheHansIndiaWeb)

Ще 100 осіб госпіталізували медики

Шість загиблих, більше 100 людей госпіталізовано після витоку хімічного газу на заводі LG Polymers на півдні Індії. Про це передає РБК-Україна з смітник на Reuters.

Інцидент стався в південному індійському штаті Андхра-Прадеш. Понад 120 людей з сіл у районі події були доставлені в лікарні після передбачуваної витоку стирольного газу на заводі, повідомив Reuters посадовець.

За його словами, принаймні три сусідні села були евакуйовані.

"Ми очікуємо, що на завершення евакуації цих сіл буде потрібно не менше години", - додав чиновник.

На місці події присутні співробітники екстрених служб, у тому числі поліцейські, пожежні, санітарні машини.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 3 травня стався вибух у одноповерховому житловому будинку. По прибуттю рятувальники встановили, що в результаті вибуху газового балона відбулося повне руйнування будівлі виникла пожежа.

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