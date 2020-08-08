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В Индии уточнили количество жертв авиакатастрофы

Кожикоде, Суббота 08 августа 2020 14:59
В Индии уточнили количество жертв авиакатастрофы
Фото: место авиакатастрофы в Индии (twitter.com/GlavTW)
Автор: РБК-Украина

В результате катастрофы погибли не 20, а 18 человек

Индийская авиакомпания Air India Express уточнила количество жертв авиакатастрофы, которая произошла в городе Кожикоде. В результате жесткой посадки рейса Дубай-Каликут погибли 18 человек.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

В авиакомпании добавили, что в качестве немедленной помощи предоставят временную компенсацию ближайшим родственникам погибших и раненых.

"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 20 жертвах катастрофы в Кожикоде и 140 раненных. Всего на борту самолета находились более 190 человек.

Напомним, авиакатастрофа в Кожикоде произошла в пятницу, 7 августа, самолет вылетел за пределы посадочной полосы, после чего разломился на две части.

При этом сообщается, что самолет дважды заходил на посадку, а приземление начал примерно в тысяче метров от начала взлетно-посадочной.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце июля в швейцарских Альпах потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли четыре человека.

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