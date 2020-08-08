ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Індії уточнили кількість жертв авіакатастрофи

Кожикоде, Субота 08 серпня 2020 14:59
В Індії уточнили кількість жертв авіакатастрофи
Фото: місце авіакатастрофи в Індії (twitter.com/GlavTW)
Автор: РБК-Україна

В результаті катастрофи загинули не 20, а 18 осіб

Індійська авіакомпанія Air India Express уточнила кількість жертв авіакатастрофи, яка сталася в місті Кожикоде. В результаті жорсткої посадки рейсу Дубай-Каликут загинули 18 осіб.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії.

В авіакомпанії додали, що в якості негайної допомоги нададуть тимчасову компенсацію найближчим родичам загиблих і поранених.

"Підтверджено загибель 18 осіб, включаючи двох членів екіпажу, після того як рейс IX 1 344 Дубай - Каликут пролетів над злітно-посадковою смугою при посадці в Міжнародному аеропорту Каликут", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 20 жертв катастрофи в Кожикоде і 140 поранених. Всього на борту літака перебувало понад 190 осіб.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Кожикоде сталася в п'ятницю, 7 серпня, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

При цьому повідомляється, що літак двічі заходив на посадку, а приземлення почав приблизно в тисячі метрів від початку злітно-посадкової.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці липня в швейцарських Альпах розбився туристичний літак, в результаті загинули чотири людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІндіяавиакатастрофаЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся