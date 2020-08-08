В Індії уточнили кількість жертв авіакатастрофи

Фото: місце авіакатастрофи в Індії (twitter.com/GlavTW)

В результаті катастрофи загинули не 20, а 18 осіб

Індійська авіакомпанія Air India Express уточнила кількість жертв авіакатастрофи, яка сталася в місті Кожикоде. В результаті жорсткої посадки рейсу Дубай-Каликут загинули 18 осіб.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії.

В авіакомпанії додали, що в якості негайної допомоги нададуть тимчасову компенсацію найближчим родичам загиблих і поранених.

"Підтверджено загибель 18 осіб, включаючи двох членів екіпажу, після того як рейс IX 1 344 Дубай - Каликут пролетів над злітно-посадковою смугою при посадці в Міжнародному аеропорту Каликут", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 20 жертв катастрофи в Кожикоде і 140 поранених. Всього на борту літака перебувало понад 190 осіб.

Нагадаємо, авіакатастрофа в Кожикоде сталася в п'ятницю, 7 серпня, літак вилетів за межі посадкової смуги, після чого розламався на дві частини.

При цьому повідомляється, що літак двічі заходив на посадку, а приземлення почав приблизно в тисячі метрів від початку злітно-посадкової.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці липня в швейцарських Альпах розбився туристичний літак, в результаті загинули чотири людини.