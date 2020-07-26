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В швейцарских Альпах разбился туристический самолет

Швейцария, Воскресенье 26 июля 2020 16:08
В швейцарских Альпах разбился туристический самолет
Фото: Альпы (flickr.com/e5nough)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате крушения самолета погибли 4 человека

В воскресенье, 26 июля, в швейцарских Альпах произошла авария небольшого туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Авария произошла около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен. Туристический самолет вылетел с аэродрома Райхенбах, находящегося в кантоне Берн, куда и должен был вернуться в течение дня.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили четырех погибших пассажиров самолета. Среди погибших граждане Австрии и Швейцарии.

По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.

Напомним, вчера в Германии самолет врезался в последний этаж многоквартирного дома; в результате авиакатастрофы погибли 3 человека.

Кроме того, аварийная посадка самолета на поле произошла в Ивано-Франковской области, на борту самолета находился только пилот.

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Новости Украины ШвейцарияавиакатастрофаАльпы
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