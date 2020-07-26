В швейцарских Альпах разбился туристический самолет

В результате крушения самолета погибли 4 человека
В воскресенье, 26 июля, в швейцарских Альпах произошла авария небольшого туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Авария произошла около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен. Туристический самолет вылетел с аэродрома Райхенбах, находящегося в кантоне Берн, куда и должен был вернуться в течение дня.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили четырех погибших пассажиров самолета. Среди погибших граждане Австрии и Швейцарии.
По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.
Напомним, вчера в Германии самолет врезался в последний этаж многоквартирного дома; в результате авиакатастрофы погибли 3 человека.
Кроме того, аварийная посадка самолета на поле произошла в Ивано-Франковской области, на борту самолета находился только пилот.