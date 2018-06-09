В Індії через ураган загинули 30 людей, ще 20 постраждали

Причиною травмувань і загибелі людей стали повалені дерева, обвалення покрівлі та удари блискавок

В індійському в штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми внаслідок потужних грозових злив і шквального вітру. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Повідомляється, що грози в північній частині Індії можуть продовжитися і в найближчі дні. Так, причиною травмувань і загибелі людей стали повалені дерева, обвалення покрівлі та удари блискавок.

Телеканал зазначає, що грозові зливи вибухнули в штаті на тлі екстремальної спеки. Щонайменше дві людини померли від теплового удару.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в результаті шторму, що супроводжується ударами блискавок, на півночі і сході Індії загинули щонайменше 46 людей.