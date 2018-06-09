Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Індії через ураган загинули 30 людей, ще 20 постраждали

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 09:44
Ілюстративне фото (usapostclick.com)
Ілюстративне фото (usapostclick.com)

Причиною травмувань і загибелі людей стали повалені дерева, обвалення покрівлі та удари блискавок

В індійському в штаті Уттар-Прадеш щонайменше 30 людей загинули і ще близько 20 отримали серйозні травми внаслідок потужних грозових злив і шквального вітру. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Повідомляється, що грози в північній частині Індії можуть продовжитися і в найближчі дні. Так, причиною травмувань і загибелі людей стали повалені дерева, обвалення покрівлі та удари блискавок.

Телеканал зазначає, що грозові зливи вибухнули в штаті на тлі екстремальної спеки. Щонайменше дві людини померли від теплового удару.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в результаті шторму, що супроводжується ударами блискавок, на півночі і сході Індії загинули щонайменше 46 людей.

В Індії в результаті піщаної бурі загинули 17 людей Пакистан та Індія підписали угоду про припинення вогню у Кашмірі
Теги публікації: Індія, шторм  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся