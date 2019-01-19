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В Індії зійшла лавина, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 01:22
В Індії зійшла лавина, є загиблі

Лавина накрила вантажівку, загинули 5 осіб, ще 5 шукає поліція

В Індії внаслідок сходження лавини загинули щонайменше п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це сталося в районі Кашмір - в воєнізоване районі Гімалаїв. Лавина накрила вантажівка, в якому знаходилося 10 чоловік. Як сказали місцеві чиновники, армія почала пошуково-рятувальні операції, оскільки ще п'ять чоловік вважаються зниклими.

Кашмір - спірна область на північному заході півострова Індостан, історично колишнє князівство в Гімалаях. Розділ Кашміру не закріплений офіційними угодами про кордони, а сам регіон є осередком напруги між займають його країнами, перш за все Індією і Пакистаном.

Нагадаємо, 18 січня в провінції Бадахшан на північному сході Афганістану сталося сходження снігової лавини, в результаті чого загинули вісім чоловік.

Також раніше повідомлялося, що в Закарпатській області лавина заблокувала трасу. Висота снігу на ділянці дороги сягала близько 2 м.

В Афганістані зійшла снігова лавина У Закарпатській області лавина заблокувала трасу
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