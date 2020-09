В Индии рухнул жилой дом: десять человек погибли

В западной части Индии, в городе Бхиванди, который входит в агломерацию Большого Мумбаи, сегодня рухнуло трехэтажное жилое здание. В результате обвала дома погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации канала, под завалами оказались 25 человек. Предварительно, 31 человека удалось спасти. Местные жители помогали после инцидента и смогли спасти по меньшей мере 20 человек.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полиция.

Как пишет NDTV, это здание было построено 40 лет назад, в нем проживало примерно 20 семей.

BHIWANDI COLLAPSE: update2

@NDRFHQ teams on site

20-25 feared trapped(TBC)

CANINE SEARCH ON

Technical search on

More #NDRF teams en route

details follow@PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @ndmaindia @DDNewsHindi @airnewsalerts pic.twitter.com/TfQhgzTf8b