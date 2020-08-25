В Индии обвалился пятиэтажный дом, под завалами - десятки людей

Обрушились три этажа пятиэтажного дома
В Индии в городе Каджалпура в понедельник днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания. Один человек погиб, 17 - травмированы.
Об этом пишет The Hindu.
Отмечается, что как минимум 70 человек находятся в ловушке среди завалов. В доме проживает около 40 семей. По словам официальных лиц, на сегодняшний день спасено 25 человек. Один человек погиб, 17 - травмированы.
Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий.
Se registra derrumbe en un edificio de cinco plantas en #Mahad, al oeste de la #India— RAUL PINEDA (@raulpinedacalle) August 24, 2020
Al menos 15 rescatados y hasta 70 desaparecidos por el derrumbarse se reportan pic.twitter.com/mhwn6Pd981
Напомним, в Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.
В Киевской области произошло обрушение жилого дома, под завалами оказались люди.