В Индии обвалился пятиэтажный дом, под завалами - десятки людей

Фото: в Индии обвалился пятиэтажный дом (twitter.com/ShrikantMT)

Обрушились три этажа пятиэтажного дома

В Индии в городе Каджалпура в понедельник днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания. Один человек погиб, 17 - травмированы.

Об этом пишет The Hindu.

Отмечается, что как минимум 70 человек находятся в ловушке среди завалов. В доме проживает около 40 семей. По словам официальных лиц, на сегодняшний день спасено 25 человек. Один человек погиб, 17 - травмированы.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий.

Se registra derrumbe en un edificio de cinco plantas en #Mahad, al oeste de la #India



Al menos 15 rescatados y hasta 70 desaparecidos por el derrumbarse se reportan pic.twitter.com/mhwn6Pd981 — RAUL PINEDA (@raulpinedacalle) August 24, 2020

Напомним, в Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

В Киевской области произошло обрушение жилого дома, под завалами оказались люди.