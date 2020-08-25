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В Индии обвалился пятиэтажный дом, под завалами - десятки людей

Индия, Вторник 25 августа 2020 05:17
В Индии обвалился пятиэтажный дом, под завалами - десятки людей
Фото: в Индии обвалился пятиэтажный дом (twitter.com/ShrikantMT)
Автор: РБК-Украина

Обрушились три этажа пятиэтажного дома

В Индии в городе Каджалпура в понедельник днем десятки людей оказались в ловушке под обломками пятиэтажного здания. Один человек погиб, 17 - травмированы.

Об этом пишет The Hindu.

Отмечается, что как минимум 70 человек находятся в ловушке среди завалов. В доме проживает около 40 семей. По словам официальных лиц, на сегодняшний день спасено 25 человек. Один человек погиб, 17 - травмированы.

Причина обрушения здания пока не установлена. Но в сезон дождей с июня по сентябрь часто случаются обрушения зданий.

Напомним, в Полтаве на стройке на улице Пилипа Орлика обрушились леса. В результате инцидента пострадали четыре человека.

В Киевской области произошло обрушение жилого дома, под завалами оказались люди.

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