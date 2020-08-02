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В Индии во время установки упал 70-тонный кран, 11 погибших

Андхра-Прадеш, Воскресенье 02 августа 2020 08:52
В Индии во время установки упал 70-тонный кран, 11 погибших
Фото: падение крана (xinhuanet.com)
Автор: Максим Зайченко

Власти начали расследование инцидента

В городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.

Об этом сообщает Xinhua.

Падение крана произошло, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж крана и пусконаладочные работы.

Как отмечается, компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

Напомним, в мае в Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой и еще 35 человек пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Индии за день коронавирусом заразились почти 55 тысяч человек.

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