В Индии во время установки упал 70-тонный кран, 11 погибших

Фото: падение крана (xinhuanet.com)

Власти начали расследование инцидента

В городе Вишахапатнам индийского штата Андхра-Прадеш 11 рабочих погибли из-за падения подъемного крана. Они занимались его установкой.

Об этом сообщает Xinhua.

Падение крана произошло, когда около 20 рабочих осуществляли монтаж крана и пусконаладочные работы.

Как отмечается, компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI — The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020

Власти штата Андхра-Прадеш распорядилась провести расследование причин инцидента.

Напомним, в мае в Индии в ДТП погибли 23 мигранта на пути домой и еще 35 человек пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в Индии за день коронавирусом заразились почти 55 тысяч человек.