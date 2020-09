В Індії обвалився житловий будинок: десять людей загинули

В західній частині Індії, в місті Бхіванді, який входить в агломерацію Великого Мумбаї, сьогодні обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.

Про це повідомляє телеканал NDTV.

За інформацією каналу, під завалами опинилися 25 осіб. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати. Місцеві жителі допомагали після інциденту і змогли врятувати щонайменше 20 осіб.

На місці події працюють пожежники, рятувальники та поліція.

Як пише NDTV, цей будинок збудовано 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.

BHIWANDI COLLAPSE: update2

@NDRFHQ teams on site

20-25 feared trapped(TBC)

CANINE SEARCH ON

Technical search on

More #NDRF teams en route

details follow@PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @PIBMumbai @ANI @ndmaindia @DDNewsHindi @airnewsalerts pic.twitter.com/TfQhgzTf8b