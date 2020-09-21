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В Індії обвалився житловий будинок: десять людей загинули

Мумбаї, Понеділок 21 вересня 2020 06:53
В Індії обвалився житловий будинок: десять людей загинули
Фото: рятувальники шукають людей під завалами (Malay Mail)
Автор: Артур Родивилов

В західній частині Індії, в місті Бхіванді, який входить в агломерацію Великого Мумбаї, сьогодні обвалилася триповерхова житлова будівля. Унаслідок обвалення будинку загинули щонайменше десять осіб.

Про це повідомляє телеканал NDTV.

За інформацією каналу, під завалами опинилися 25 осіб. Попередньо, 31 людину вдалося врятувати. Місцеві жителі допомагали після інциденту і змогли врятувати щонайменше 20 осіб.

На місці події працюють пожежники, рятувальники та поліція.

Як пише NDTV, цей будинок збудовано 40 років тому, в ньому проживало приблизно 20 сімей.

Нагадаємо, 25 серпня повідомлялося, що на заході Індії, в місті Махад, в 165 км на південь від Мумбаї, звалилася п'ятиповерхова будівля, через що в пастці під уламками опинилися щонайменше 100 осіб.

Старі конструкції та незаконні споруди в Індії часто призводять до обрушень. Як правило, це відбувається під час проливного дощу.

На початку серпня в місті Вішахапатнам індійського штату Андхра-Прадеш 11 робочих загинули через падіння будівельного крана. Вони займалися його установкою.

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