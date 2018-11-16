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В Індії в результаті циклону "Гаджа" загинули щонайменше 11 людей

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 15:57
В Індії в результаті циклону "Гаджа" загинули щонайменше 11 людей
Фото: циклон в Індії (twitter.com/RathPurnendu)

В результаті повені з районів штату Тамілнад були евакуйовані понад 80 тис. жителів

В Індії через циклон "Гаджа", який пронісся над прибережними районами, загинули щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

Також в результаті повеней з районів штату Тамілнад були евакуйовані понад 80 тис. жителів. Люди, які живуть у низькогірних районах, були переміщені в більш, ніж 470 центрів у шести районах.

Як повідомляється, місцева влади відключила електропостачання, щоб уникнути шкоди від електрики. У містах закрили школи, а транспортні засоби залишилися на дорогах у більшості районах штату.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що на півдні Індії в результаті циклону загинули 10 осіб.

Також раніше жителі столиці Індії потерпали від токсичного смогу, який з'явився після народного фестивалю Дівалі, що також відомий як "Свято Вогнів". Рівень забруднення повітря в місті перевищив 400 мікрограмів твердих частинок на кубічний метр, в той час, коли норма становить 25.

РБК-Україна писало, що в серпні цього року в результаті злив і повеней в індійському штаті Керала загинули 445 осіб.

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