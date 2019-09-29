В Индии в результате ливней погибли более 80 человек

В Индии за последние четыре дня в результате оползней и наводнений, которые были вызваны сильными ливнями, погибли более 80 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

По данным экстренных спасательных служб, более 80 смертельных случаев, связанных с последствиями сильных муссонных ливней, были зафиксированы в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Только за последние сутки в данном штате выпало до 102 мм осадков, что превышает среднестатистический показатель.

Отмечается, что правительство Уттар-Прадеш распорядилось о выплате компенсаций семьям погибших в размере около 5,8 тысяч долларов на каждую.

Кроме того, сильные ливни охватили соседние штаты Бихар, Уттаракханд и Раджастан. В результате стихии были отменены ряд поездов и авиарейсов во всей северной Индии. Также до 30 сентября в школах пострадавших штатов были отменены занятия в школах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантическом океане, за 2270 км от Азорских островов, образовался ураган "Лоренцо", который движется на север со скоростью 17 км/час. Сейчас стихия усилилась до 5-й максимальной категории. Максимальные порывы ветра могут достигать 72 м/сек.

Также РБК-Украина писало, что в Индонезии в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек. Также в результате стихийного бедствия пострадали 156 человек. Почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье.