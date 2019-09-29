В Індії в результаті злив загинули понад 80 людей

У Індії за останні чотири дні в результаті зсувів та повеней, які були спричинені сильними зливами, загинули понад 80 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

За даними екстрених рятувальних служб, понад 80 смертельних випадків, пов'язані з наслідками сильних мусонних злив, було зафіксовано у північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Лише за останню добу в даному штаті випало до 102 мм опадів, що перевищує середньостатистичний показник.

Зазначається, що уряд Уттар-Прадеш розпорядився про виплату компенсацій сім'ям загиблих у розмірі близько 5,8 тисяч доларів на кожну.

Крім того, сильні зливи охопили сусідні штати Біхар, Уттаракханд та Раджастан. В результаті стихії було скасовано низку поїздів та авіарейсів у всій північній Індії. Також до 30 вересня у школах постраждалих штатів було скасовано заняття у школах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Атлантичному океані, за 2270 км від Азорських островів, утворився ураган "Лоренцо", який рухається на північ зі швидкістю 17 км/год. Наразі стихія посилилася до 5-ї максимальної категорії. Максимальні пориви вітру можуть досягати 72 м/с.

Також РБК-Україна писало, що в Індонезії в результаті потужного землетрусу загинули щонайменше 30 людей. Також в результаті стихійного лиха постраждали 156 осіб. Майже 25 тисяч осіб були вимушені покинути своє житло.