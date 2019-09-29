ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Индонезии выросло количество жертв землетрясения

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 10:44
В Индонезии выросло количество жертв землетрясения
Иллюстративное фото (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Жертвами землетрясения стали 30 человек

Количество жертв землетрясения, которое 26 сентября произошло на юго-западном побережье одного из островов Индонезии, возросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Rappler.

По данным индонезийского агентства по противодействию стихийным бедствиям, жертвами мощного землетрясения на острове Серам стали по меньшей мере 30 человек. Также в результате стихийного бедствия пострадали 156 человек.

Отмечается, что почти 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье. В регионе в связи с произошедшим было объявлено чрезвычайное положение. Режим чрезвычайного положения будет действовать в регионе до 9 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 сентября в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Тогда была информация о не менее 20 погибших. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

Также РБК-Украина писало, что в результате землетрясения в Турции, которое произошло 26 сентября, пострадали по меньшей мере 34 человека. Мощные подземные толчки вызвали разрушения по меньшей мере 437 зданий в крупнейшем турецком городе Стамбуле. В результате землетрясения был разрушен шпиль одного из минаретов.

Количество погибших в результате землетрясения в Пакистане превысило 30 На острове в Карибском море произошло мощное землетрясение
Новости Украины землетрясениеИндонезия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь