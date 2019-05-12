В Индии произошла авария с пассажирским автобусом, есть погибшие

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Шесть человек получили ранения

В штате Андхра-Прадеш на юге Индии пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, столкновение транспортных средство произошло в районе Курнул. В результате аварии 13 человек погибли на месте, еще 2 человека скончались в больнице.

Кроме того, шесть человек получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, ранее в Чили в результате аварии пассажирского автобуса погибли 6 человек. По меньшей мере 53 человека получили ранения. Девять человек получили серьезные травмы. Среди раненых двое детей.

Ранее в Индии автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате инцидента 9 человек погибли и еще 26 получили ранения. Водитель автобуса потерял управление. Авария произошла в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовиков в городе Сиди-Бузид погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. Столкновение произошло из-за взрыва шины одного из грузовиков.

Добавим, на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения.