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В Чили перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 09:12
В Чили перевернулся пассажирский автобус, есть погибшие
Фото: на месте аварии автобуса в Чили (biobiochile.cl)

Почти 60 пассажиров пострадали

В результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла в Чили вечером 11 мая, погибли 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на biobiochile.cl.

Как сообщается, водитель автобуса, чтобы избежать столкновения с грузовиком, совершил маневр, приведший к опрокидыванию транспортного средства. В результате аварии 6 человек погибли.

Отмечается, что по меньшей мере 53 человека получили ранения. Девять человек получили серьезные травмы. Среди раненых двое детей.

Напомним, ранее в Индии автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате инцидента 9 человек погибли и еще 26 получили ранения. Водитель автобуса потерял управление. Авария произошла в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.

Ранее Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовиков в городе Сиди-Бузид погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. Столкновение произошло из-за взрыва шины одного из грузовиков.

РБК-Украина писало, что Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения.

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