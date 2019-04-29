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В Индии автобус сорвался в пропасть, есть погибшие

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 06:42
В Индии автобус сорвался в пропасть, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Водитель потерял управление

Десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа

Авария произошла в субботу ночью около деревни Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Вчера ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров около Панчпуллы. Десять человек погибли, несколько пострадали", - сказал чиновник полиции района Чамба, отметив, что пострадавшие были доставлены в больницы.

По его словам, водитель автобуса потерял управление.

Ранее Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовик в городе Сиди-Бузид погибло по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. 

РБК-Украина писало, что Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран  сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения. 

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