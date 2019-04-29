В Индии автобус сорвался в пропасть, есть погибшие

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Водитель потерял управление

Десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Авария произошла в субботу ночью около деревни Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Вчера ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров около Панчпуллы. Десять человек погибли, несколько пострадали", - сказал чиновник полиции района Чамба, отметив, что пострадавшие были доставлены в больницы.

По его словам, водитель автобуса потерял управление.

Ранее Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовик в городе Сиди-Бузид погибло по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

РБК-Украина писало, что Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения.