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В Індії сталася аварія з пасажирським автобусом, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 15:36
В Індії сталася аварія з пасажирським автобусом, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Шість осіб отримали поранення

В штаті Андхра-Прадеш на півдні Індії пасажирський автобус зіткнувся з іншим автомобілем, внаслідок чого загинули 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, зіткнення транспортних засобі сталося в районі Курнул. Внаслідок аварії 13 осіб загинули на місці, ще 2 людини померли у лікарні.

Крім того, шість осіб отримали поранення. Всіх постраждалих було госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше у Чилі в результаті аварії пасажирського автобусу загинули 6 осіб. Щонайменше 53 людини отримали поранення. Дев'ять осіб отримали серйозні травми. Серед поранених двоє дітей.

Раніше у Індії автобус з пасажирами впав в ущелину завглибшки 60 метрів. В результаті інциденту 9 осіб загинули та ще 26 отримали поранення. Водій автобуса втратив керування. Аварія сталася в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення. Зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок.

Додамо, на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 осіб, ще 18 отримали поранення.

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