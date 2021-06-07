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В Индии при пожаре на химзаводе по производству дезинфицирующих средств погибли 18 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Индии рядом с городом Пуна загорелся химзавод, где производили дезинфицирующие средства. На месте пожара спасатели обнаружили 18 тел. Огонь удалось локализовать, сейчас идет пролив помещений.

Об этом сообщила индийская газета India Today.

По словам сотрудника пожарной службы, в момент возгорания на химзаводе находились 37 рабочих. Эвакуировать удалось около 20 человек. После того как спасатели смогли зайти на территорию предприятия, они обнаружили тела 18 погибших.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из цехов завода. К тушению огня привлечено восемь пожарных машин. Возгорание удалось локализовать, сейчас идет пролив помещений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара. "Опечален гибелью людей в результате пожара на фабрике в Пуне. Мои соболезнования семьям погибших", - написал он в Twitter.

Напомним, 2 июня возле берегов Шри-Ланки загорелось грузовое судно X-Press Pearl с химическими веществами. После пожара оно начало тонуть. Инцидент может повлечь экологическую катастрофу.

Отметим, в середине мая под Парижем загорелся химзавод. Власти заявили о риске экологической катастрофы.

Как сообщало РБК-Украина, , не менее четырех человек пострадали в результате взрыва и последующего возгорания на территории химического завода организации Sakai Chemical Industry.

Также ранее в провинции Индонезии произошел пожар на заводе. Тогда пострадали около 30 человек.

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