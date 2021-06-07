В Індії під час пожежі на хімзаводі з виробництва дезінфікуючих засобів загинули 18 людей

За словами співробітника пожежної служби, в момент загоряння на хімзаводі перебували 37 робітників. Евакуювати вдалося близько 20 осіб. Після того як рятувальники змогли зайти на територію підприємства, вони виявили тіла 18 загиблих.

За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання в одному з цехів заводу. До гасіння вогню залучено вісім пожежних машин. Займання вдалося локалізувати, зараз йде протока приміщень.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті пожежі. "Засмучений загибеллю людей в результаті пожежі на фабриці в Пуне. Мої співчуття сім'ям загиблих", - написав він у Twitter.