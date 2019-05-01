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В Индии подорвали грузовик с военными, есть погибшие

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 15:42
В Индии подорвали грузовик с военными, есть погибшие
Фото: место происшествия (twitter.com/timesofindia)

Инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором сейчас активно действуют группировки маоистов

В Индии грузовик с военными подорвался на самодельном взрывном устройстве в штате Махараштра, в результате чего погибли по меньшей мере 15 бойцов полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Times of India.

Инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором сейчас активно действуют группировки маоистов. В этом же округе они подожгли несколько автомобилей и дорожную технику компании, которая строит там шоссе.

Кроме полицейских, в результате взрыва погиб водитель автомобиля, который следовал за грузовиком.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. 

Кроме того, Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовик в городе Сиди-Бузид погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. 

Также в Турции автобус с футбольной командой "Аланияспор" слетел с дороги, в результате чего погиб человек. Как сообщается, авария произошла вблизи города Алания. В результате инцидента погиб футболист Йосеф Шурал, еще 7 спортсменов получили ранения.

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