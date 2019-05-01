ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії підірвали вантажівку з військовими, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 15:42
В Індії підірвали вантажівку з військовими, є загиблі
Фото: місце події (twitter.com/timesofindia)

Інцидент стався в окрузі Гадчироли, в якому зараз активно діють угруповання маоїстів

В Індії вантажівка з військовими підірвалася на саморобному вибуховому пристрої в штаті Махараштра, в результаті чого загинули щонайменше 15 бійців поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Times of India.

Інцидент стався в окрузі Гадчироли, в якому зараз активно діють угруповання маоїстів. У цьому ж окрузі вони підпалили кілька автомобілів і дорожню техніку компанії, яка будує там шосе.

Крім поліцейських, в результаті вибуху загинув водій автомобіля, який слідував за вантажівкою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що десять людей загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинули щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення.

Також у Туреччині автобус з футбольною командою "Аланияспор" злетів з дороги, в результаті чого загинула людина. Як повідомляється, аварія сталася поблизу міста Аланія. В результаті інциденту загинув футболіст Йосеф Шурал, ще 7 спортсменів отримали поранення.

У Краматорську авто з військовими протаранило маршрутку, є загиблий У Ємені стався вибух у магазині, є загиблі
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ІндіявійськовіпроисшествиеВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся