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В Турции разбился автобус с футбольной командой

Новости » Происшествия    29.04.2019 - 10:18
В Турции разбился автобус с футбольной командой
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Один спортсмен погиб

В Турции автобус с футбольной командой "Аланияспор" слетел с дороги, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу команды в Facebook.

Как сообщается, авария произошла вблизи города Алания. В результате инцидента погиб футболист Йосеф Шурал, еще 7 спортсменов получили ранения.

"Возвращаясь с матча в Кайсери, наш микроавтобус попал в аварию, в результате которой пострадали семеро наших футболистов. Чешский футболист Йозеф Шурал с серьезными ранениями был доставлен в частную клинику Алании. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", - говорится в заявлении команды.

В Турции разбился автобус с футбольной командой

Напомним, в Индии пассажирский автобус упал в ущелье глубиной 60 метров. В результате инцидента десять человек погибли, еще 26 человек пострадали. Авария произошла в субботу ночью возле села Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

Ранее Министерство здравоохранения Туниса сообщило, что в результате столкновения двух грузовиков в городе Сиди-Бузид погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

РБК-Украина писало, что Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения.

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