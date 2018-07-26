Біля Афін від сильних злив затопило дороги і авто

Пожежна служба повідомила, що отримала понад 140 викликів про допомогу

Під Афінами (Греція) почались сильні зливи, у результаті яких у кількох районах затопило дороги. Про це повідомляє Prothotema.

Як зазначається, на одній із вулиць автомобілі повністю занурилися у воду на автостоянці, обійшлося без постраждалих. Також на північі від Афін поліція тимчасово обмежила рух через міст у місті Кіфісія та на кількох автошляхах.

Фото: злива біля Афін

Пожежна служба повідомила, що отримала понад 140 викликів про допомогу, більшість з яких включали порятунок людей з їх напівзатоплених транспортних засобів у північних передмістях Марусі та Халандрі.

Згідно з прогнозом грецьких метеорологів, дощ та грози очікуються у четвер у багатьох регіонах Греції, включаючи регіон Аттіки та Салоніки.

Відзначимо, що біля Афін у Греції внаслідок лісових пожеж загинуло вже 81 людина. Близько сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Серед постраждалих 23 дітини, з яких 12 знаходиться у лікарнях.

Раніше РБК-Україна писало, що військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж в Греції.

Також прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з загибеллю десятків людей внаслідок пожеж.