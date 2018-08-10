В Індії від повеней і зсувів загинули 26 осіб
15 500 людей були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги
На півдні Індії через зливи, які призвели до повеней і зсувів, загинуло щонайменше 26 осіб. Про це повідомляє АР.
Як зазначаэться, 15 500 людей були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги.
"Проливні мусонні дощі призвели до загибелі щонайменше 26 осіб у результаті повеней, зсувів і обвалення будинків у південно-індійському штаті Керала", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, від наслідків мусонних дощів в Індії щороку гинуть сотні людей.
Відзначимо, що у Японії через стихійні лиха загинуло 347 людей.
У результаті зсувів і повеней, викликаних проливними дощами, на заході країни загинули 222 людини. Дев'ять осіб вважаються зниклими без вести. Ще 125 людей померли за місяць від небувалої спеки. Понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.
Нагадаємо, що під Афінами були сильні зливи, у результаті яких у кількох районах затопило дороги. На одній із вулиць автомобілі повністю занурилися у воду на автостоянці, обійшлося без постраждалих.