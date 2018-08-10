В Індії від повеней і зсувів загинули 26 осіб

15 500 людей були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги

На півдні Індії через зливи, які призвели до повеней і зсувів, загинуло щонайменше 26 осіб. Про це повідомляє АР.

Як зазначаэться, 15 500 людей були змушені шукати притулок у державних таборах допомоги.

"Проливні мусонні дощі призвели до загибелі щонайменше 26 осіб у результаті повеней, зсувів і обвалення будинків у південно-індійському штаті Керала", - йдеться у повідомленні.