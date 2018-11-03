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В Индии казнят 16 полицейских за убийство 42 мусульман

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 04:19
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Судебный процесс длился более 30 лет

В Индии было приговорено к смертной казни 16 сотрудников полиции, которые признаны виновными в убийстве 42 мусульман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Islam Today.

Сообщается, что убийство произошло еще в 1987 году, однако судебный процесс в Верховном суде длился более 30 лет.

Судебное разбирательство происходило по причине столкновения индусов и мусульман, который был назван "Хашимпурским геноцидом". Это произошло в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии. Во время инцидента работники полиции открыли огонь из табельного оружия по мусульманах. В результате тех столкновений погибли 42 человека.

Сообщается, что по делу проходило 19 подозреваемых, однако за годы разбирательства трое из них уже умерли, поэтому признаны виновными было 16.

Напомним, в Египте за теракты в православных храмах приговорили к смертной казни 17 человек. Указано, что судьи военного трибунала в Египте приговорили к смертной казни 17 человек, обвиняемых в совершении серии терактов в православных церквях в Египте в 2016-м и 2017-м годах.

 

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