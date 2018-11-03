В Індії буде страчено 16 поліцейських за вбивство 42 мусульман

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Судовий процес тривав понад 30 років

В Індії було засуджено до смертної кари 16 співробітників поліції, які визнанні винними у вбивстві 42 мусульман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Islam Today.

Повідомляється, що вбивство сталось ще у 1987 році, однак судовий процес у Верховному суді тривав більше 30 років.

Судовий розгляд відбувався по причині зіткнення індусів та мусульман, який був названий "Хашимпурським геноцидом". Це відбулось у місті Меєрут провінції Хашимпура на півночі Індії. Під час інциденту працівники поліції відкрили вогонь з табельної зброї по мусульманах. В результаті тих зіткнень загинуло 42 людини.

Повідомляється, що у справі проходило 19 підозрюваних, однак за роки розгляду троє з них вже померло, тому визнані винними було 16.

Нагадаємо, у Єгипті за теракти у православних храмах засудили до страти 17 людей. Вказано, що судді військового трибуналу в Єгипті засудили до смертної кари 17 осіб, звинувачених у скоєнні серії терактів у православних церквах у Єгипті в 2016-му та 2017-му роках.