В Индии за день коронавирусом заразились почти 55 тысяч человек

Это второй антирекорд за неделю
В Индии зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых больных коронавирусом. За прошлые сутки заразились 54,9 тысяч человек.
Об этом сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи.
Индия демонстрирует рекордные показатели заболеваемости COVID-19 уже второй день. Накануне суточный прирост больных составил 52,2 тысячи. Ранее самый большой скачок числа инфицированных был зафиксирован 27 июля - 49,9 тысяч.
За сутки умерло 783 человека. Общее число летальных случаев в стране достигло 38,8 тысяч.
В лидерах по числу заразившихся - штаты Махараштра (411,7 тысяч больных) и Тамилнад (239,9 тысяч больных), а также национальный столичный округ Дели (134,4 тысячи больных).
Общее число зараженных с начала пандемии в Индии составляет 1 млн 643 тысячи человек.
Напомним, первая смерть от коронавируса в Индии была зарегистрирована в начале марта.
Спустя месяц Индия перешла в режим полной изоляции: закрылись границы между штатами, округами и районами.
В начале июля Индия продлила запрет на осуществление международных авиарейсов.