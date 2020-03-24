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Индия переходит в режим полной изоляции

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 17:12
Индия переходит в режим полной изоляции
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Строгая изоляция будет продолжаться в течение трех недель

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с полуночи 25 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swarajya.

По словам премьера, данная мера будет длиться 21 день.

Он также отметил, что закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома.

Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".

Напомним, 13 марта в Индии был подтвержден первый летальный исход от коронавируса. Жертвой коронавируса стал 76-летний мужчина из южного штата Карнатака. В конце февраля он вернулся из Саудовской Аравии, где месяц находился с визитом.

Кроме того, в Индии аннулировали все туристические визы на фоне распространения коронавируса. Ограничения касаются всех имеющихся виз, кроме дипломатических, официальных, виз ООН и международных организаций, рабочих и проектных. Визы будут заморожены до 15 апреля.

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