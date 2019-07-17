В Индии число погибших в результате наводнений превысило 50

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В ближайшие 2-3 дня ожидаются сильные дожди

В последние дни в Индии в результате наводнений, вызванных продолжительными дождями, погибли около 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Отмечается, что было нарушено течение жизни более 4,4 млн человек. По прогнозу индийских метеорологических ведомств, в ближайшие 2-3 дня на северо-востоке страны также ожидаются относительно сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. В субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии.

РБК-Украина писало, что в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам, уже оказались по меньшей мере 63 тыс. человек. В зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет. Наводнение вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья.

Напомним, в Непале число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 55.