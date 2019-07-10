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В зоне наводнения в Индии оказались более 60 тыс. человек

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 06:23
В зоне наводнения в Индии оказались более 60 тыс. человек
Иллюстративное фото (GettyImages)

В зоне затопления уже оказались 143 деревни

В районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам, уже оказались по меньшей мере 63 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Отмечается, что в зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет. Наводнение вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие уже затронуло 8 из 27 округов штата. Власти открывают лагеря временного размещения беженцев.

Проливные дожди и наводнение повредили ряд мостов и дорог в Ассаме. Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще не менее пяти дней.

Ранее сообщалось, что в Японии из-за сильных дождей власти объявили эвакуацию для более миллиона человек.

Напомним, количество погибших при наводнении в российской Иркутской области увеличилось до 24 человек. 

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