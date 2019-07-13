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В Южной Азии из-за проливных дождей погибли десятки людей

Новости » Происшествия    13.07.2019 - 20:49
В Южной Азии из-за проливных дождей погибли десятки людей
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни

В странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в субботу, 13 июля, особенно сильно пострадали регионы Непала, Бангладеша и северо-восточной Индии. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибло не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

Кроме того, десятки человек числятся пропавшими без вести, тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в безопасных регионах. Кроме того, в Индии пострадал национальный парк Казиранга, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значительная часть парка относится к бассейну реки Брахмапутры, уровень воды в которой в минувшие дни постоянно повышался.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам, уже оказались по меньшей мере 63 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что в Японии из-за сильных дождей власти объявили эвакуацию для более миллиона человек.

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