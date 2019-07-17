ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Індії число загиблих в результаті повеней перевищило 50

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 05:12
В Індії число загиблих в результаті повеней перевищило 50
Ілюстративне фото (GettyImages)

У найближчі 2-3 дня очікуються сильні дощі

В останні дні в Індії в результаті повеней, викликаних тривалими дощами, загинули близько 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Відзначається, що повені вплинули на повсякденне життя понад 4,4 млн осіб. За прогнозом індійських метеорологічних відомств, в найближчі 2-3 дні на північному сході країни також очікуються відносно сильні дощі.

Раніше повідомлялося, що в країнах Південної Азії десятки людей загинули через проливні мусонні дощі, які спровокували сильні повені і зсуви. У суботу, 13 липня, особливо сильно постраждали регіони Непалу, Бангладеш і північно-східній Індії.

РБК-Україна писало, що в районах, охоплених повінню в північно-східному індійському штаті Ассам, вже опинилися щонайменше 63 тис. людей. У зоні затоплення вже опинилися 143 села і число затоплених населених пунктів постійно зростає. Повінь викликана потужними лініями, які тривають з минулої неділі.

Нагадаємо, в Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55.

У зоні повені в Індії опинилися більше 60 тис. осіб На північ Іспанії обрушилася повінь, є жертви
Новини України повіньІндія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся