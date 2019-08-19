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В Индии автобус столкнулся с грузовиком, более десятка погибших

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 09:31
В Индии автобус столкнулся с грузовиком, более десятка погибших
Фото: ДТП в Индии (ANI Photo)

В ДТП также пострадали более двух десятков людей

При столкновении грузовика с автобусом в Индии в штате Махараштра по меньшей мере 13 человек погибли и более 20 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Hindustan Times.

При этом издание DNA India сообщает о 15 погибших.

Указано, что авария произошла в воскресенье, 18 августа, в 22:30. Автобус направлялся из города Аурангабада в населенный пункт Шахада, когда его протаранил грузовик. Одиннадцать человек погибли на месте, в том числе водители обеих машин. Еще более 20 человек получили травмы.

Источники DNA India сообщают, что всего в автобусе на момент инцидента находились 45 пассажиров. Указано, что восемь из них в настоящее время находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в больницу округа Дхулия.

Напомним, в начале июля в аргентинской провинции Тукуман в результате ДТП с участием автобуса погибли по меньшей мере 15 человек.

Как писало РБК-Украина, в конце июня на севере Индии после того, как пассажирский автобус съехал с дороги в ущелье, погибли по меньшей мере 44 человека. Всего в салоне автобуса находилось 60 человек.

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